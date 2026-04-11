Nel segno della sensibilità e dell’impegno sociale, il club giallorosso ha preso parte a un PetDay speciale, dedicato alla promozione dell’adozione responsabile degli animali.

Roma, Corelli e Tsimikas per il PetDay

Protagonisti della giornata sono stati Alice Corelli e Kostas Tsimikas, che hanno fatto visita al Canile di Ponte Marconi. L’incontro ha avuto l’obiettivo di sensibilizzare i cittadini sull’importanza di accogliere i cani ospitati nelle strutture della Capitale, offrendo loro una nuova possibilità di vita.