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Roma, PetDay dal cuore grande: Corelli e Tsimikas in prima linea per i cani

Redazione
Pubblicato 8 ore fa il 11/04/2026 · ⏱ 1 min di lettura
Roma, PetDay dal cuore grande: Corelli e Tsimikas in prima linea per i cani

Nel segno della sensibilità e dell’impegno sociale, il club giallorosso ha preso parte a un PetDay speciale, dedicato alla promozione dell’adozione responsabile degli animali.

Roma, Corelli e Tsimikas per il PetDay

Protagonisti della giornata sono stati Alice Corelli e Kostas Tsimikas, che hanno fatto visita al Canile di Ponte Marconi. L’incontro ha avuto l’obiettivo di sensibilizzare i cittadini sull’importanza di accogliere i cani ospitati nelle strutture della Capitale, offrendo loro una nuova possibilità di vita.

Un gesto concreto e significativo, che conferma come la Roma continui a distinguersi anche fuori dal rettangolo di gioco. Perché certe vittorie, quelle che cambiano davvero qualcosa, non passano dal risultato ma dal cuore.

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Giornalista sportivo appassionato di calcio.

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