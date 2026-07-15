Marsiglia, Lorenzi chiarisce il caso Greenwood: “Voleva lasciare il club”

Il direttore sportivo spiega le motivazioni della cessione e le difficoltà incontrate durante la trattativa

Il direttore sportivo del Marsiglia, Gregory Lorenzi, è intervenuto in conferenza stampa per fare il punto sulla partenza di Mason Greenwood, illustrando le ragioni che hanno portato il club francese a prendere in considerazione la cessione dell’attaccante inglese.

Secondo il dirigente, la situazione si è rivelata particolarmente delicata sia per le dinamiche legate all’immagine del calciatore sia per un mercato che non offriva numerose possibilità di trattativa. Lorenzi ha inoltre evidenziato come la volontà del giocatore di iniziare una nuova esperienza abbia avuto un peso determinante nella decisione finale del club. Il Marsiglia ha quindi lavorato per trovare una soluzione che rispettasse i propri vincoli economici, consapevole che le valutazioni ricevute dal mercato fossero inferiori alle aspettative iniziali. Per la società francese, l’obiettivo era individuare un compromesso soddisfacente senza trattenere un calciatore che aveva già espresso il desiderio di cambiare squadra.

Gregory Lorenzi ha dichiarato:

“Sappiamo quanto fosse complessa la situazione di Greenwood, vista l’immagine del giocatore. È importante capire che le opportunità non erano molte. Abbiamo discusso per cercare di trovare un compromesso con il giocatore, che voleva andarsene, perché questo va chiarito. Siamo vincolati da limiti economici. I club non bussavano alla nostra porta per acquistare Mason Greenwood. Il mercato valutava il giocatore meno di 80 o 100 milioni. Date le circostanze di questo trasferimento, il club sta raggiungendo i suoi obiettivi. Il giocatore era amato dai tifosi. Ma trattenere un calciatore che non voleva continuare a indossare la maglia dell’OM era qualcosa che non volevamo fare”.