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Calciomercato Roma, continua la caccia all’esterno di Gasperini: il retroscena su Rashford

Matias Ndiaye
Pubblicato 1 giorno fa il 11/07/2026 · ⏱ 2 min di lettura
Calciomercato Roma, continua la caccia all’esterno di Gasperini: il retroscena su Rashford

I nomi affiancati alla Roma in questi giorni sono molteplici e i giallorossi sono alla continua ricerca del profilo giusto che possa soddisfare le richieste di Gasperini.

Tra i vari nomi accostati a giallorossi, c’è anche quello di Marcus Rashford. L’esterno inglese, negli ultimi giorni è stato offerto alla Roma, alla ricerca di un esterno d’attacco da regalare a Gian Piero Gasperini

Secondo Football Transfer News, l’esterno del Manchester United sarebbe stato proposto a diverse squadre nelle ultime settimane, tra cui le italiane Roma e Napoli. Reduce dal prestito al Barcellona, dove ha siglato 13 gol in 44 presenze, l’inglese sarebbe alla ricerca di una nuova piazza dove poter mettere in mostra le sue potenzialità, vista la rottura ormai prossima con i “Red Devils

Lo stipendio di Rashford spaventa i giallorossi

La priorità dell’attaccante, attualmente negli Stati Uniti per la Coppa del Mondo con la sua Inghilterra, è quella di giocare la Champions League, competizione dove l’anno scorso ha segnato 5 reti in 11 presenze. 

A frenare la Roma, che ha dovuto declinare la proposta, è lo stipendio del calciatore, che guadagna ben 8,4 milioni di euro netti all’anno. Cifre che allontanano, seppur non in maniera definitiva, qualsiasi approccio anche da altre squadre di Serie A.

#asr #asroma #Manchester United #Rashford #Roma

Giornalista sportivo appassionato di calcio.

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