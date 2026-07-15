Roma, rivoluzione nel vivaio: anche Alberto De Rossi verso l’addio

La Roma prova a trattenere Alberto De Rossi, ma cresce l’ipotesi dell’addio dopo la scadenza del contratto.

C’è aria di rivoluzione nel settore giovanile della Roma. Una rivoluzione che sa però di nostalgia. Perché, dopo la conclusione della cinquantennale esperienza di Bruno Conti, un’altra figura simbolo del vivaio giallorosso potrebbe varcare i cancelli del Fulvio Bernardini. In uscita, e forse per sempre. Stando a quanto riportato da Jacopo Aliprandi sull’edizione odierna del Corriere dello Sport, potrebbe essere arrivato anche il momento dei saluti per Alberto De Rossi, il cui contratto è scaduto lo scorso 30 giugno.

De Rossi, un’altra bandiera ai saluti

La proprietà gli avrebbe sottoposto una proposta per proseguire la collaborazione con un ruolo diverso rispetto a quello ricoperto finora, ma una risposta definitiva non è ancora arrivata. Tuttavia, nonostante la volontà del club sia quella di convincerlo a restare, le sensazioni delle ultime ore lasciano presagire una separazione che priverebbe Trigoria di una delle sue figure più rappresentative.

Il nome di Alberto De Rossi è indissolubilmente legato alla Primavera romanista, allenata per diciotto stagioni e condotta a risultati di assoluto prestigio. Durante la sua gestione sono arrivati tre Scudetti, due Coppe Italia e due Supercoppe, ma ai trofei si affianca un’eredità altrettanto significativa: il contributo dato alla crescita di numerosi calciatori poi affermatisi ai massimi livelli. Lorenzo Pellegrini, Davide Frattesi, Alessandro Florenzi, Alessio Romagnoli, Edoardo Bove, Nicola Zalewski e Riccardo Calafiori sono soltanto alcuni dei talenti passati sotto la sua guida.