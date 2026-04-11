Dopo l’infortunio subito durante l’amichevole col Brasile, Wesley ha subito iniziato la riabilitazione lavorando anche in giorni extra per accelerare il recupero.

Roma, lavoro extra per Wesley

A Roma c’è chi non si ferma nemmeno quando il calendario concede una pausa. Dopo il netto successo contro il Pisa, Gian Piero Gasperini aveva concesso due giorni di riposo alla squadra, ma Wesley ha deciso di fare eccezione, presentandosi comunque a Trigoria.

Il brasiliano si è allenato alcon una seduta personalizzata, segnale evidente della volontà di accelerare il recupero e tornare il prima possibile a disposizione. A corredo, anche uno scatto sui social direttamente dal campo, con la figlia in braccio: un’immagine che racconta dedizione ma anche leggerezza, e che non è passata inosservata nell’ambiente giallorosso.

Lo stesso Gasperini, in conferenza, aveva lasciato intendere sviluppi imminenti: il rientro di Wesley potrebbe infatti arrivare già nella prossima settimana. Un indizio importante, che conferma come il giocatore stia bruciando le tappe e voglia tornare protagonista il prima possibile.