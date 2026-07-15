Roma, doppio sì per Cristante e Mancini: sorpresa Pellegrini

Novità sui rinnovi in casa Roma: Cristante e Mancini sono vicini al prolungamento, mentre per Lorenzo Pellegrini serviranno nuovi incontri.

Con un mercato sia in entrata sia in uscita ancora apparentemente bloccato, la Roma prova a mettere ordine almeno sul fronte dei rinnovi contrattuali. Dopo il buon esito dell’accordo stipulato con Paulo Dybala, secondo quanto riferito da Filippo Biafora, la dirigenza giallorossa avrebbe infatti concluso altre due operazioni considerate prioritarie e che si stavano protraendo da tempo, lasciandone però una ancora in sospeso.

La Roma sblocca il fronte dei rinnovi

Stando a un post pubblicato su X dal giornalista de Il Tempo , il confronto avvenuto nei giorni scorsi con l’agente dei calciatori ha permesso di raggiungere l’intesa per i prolungamenti di contratto di. Una fumata bianca che consentirebbe alla società di archiviare entrambe le pratiche prima dell’inizio di una stagione importante, quale sarà quella del centenario e del ritorno in, e di garantire una maggiore tranquillità a

Diversa, invece, la situazione che riguarda Lorenzo Pellegrini. Tra il club capitolino e l’ex capitano ci sono ancora aspetti da definire e la trattativa richiederà ulteriori approfondimenti. Al momento, dunque, il suo rinnovo resta un dossier aperto, con le parti chiamate a proseguire il confronto nelle prossime settimane.