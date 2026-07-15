Calciomercato Roma, Summerville resta il grande obiettivo per l’attacco

Gasperini lo ha indicato come priorità: prosegue il dialogo con l’entourage del giocatore

La Roma continua a lavorare sul mercato con l’obiettivo di rinforzare il reparto offensivo e avrebbe individuato in Crysencio Summerville il profilo ideale per la corsia sinistra. L’esterno del West Ham è considerato la priorità per Gian Piero Gasperini, che lo avrebbe inserito in cima alla lista dei rinforzi richiesti per la nuova stagione.

Secondo quanto riportato da Matteo Moretto, i contatti tra la dirigenza giallorossa e i rappresentanti del calciatore sono costanti. Nelle ultime ore si sarebbe svolto nella Capitale un nuovo incontro con gli agenti dell’attaccante olandese, a conferma della volontà del club di approfondire la trattativa Nonostante il dialogo positivo tra le parti, manca ancora l’intesa sulle condizioni economiche del contratto. La distanza non sarebbe ritenuta insormontabile, ma restano alcuni dettagli da definire prima di poter considerare conclusa questa prima fase della negoziazione.

Le prossime giornate potrebbero risultare determinanti per il futuro dell’operazione. L’obiettivo della Roma sarebbe quello di prendere una decisione entro il 21 luglio, valutando se proseguire con decisione per arrivare alla chiusura dell’affare oppure orientarsi su altri profili qualora non si registrassero passi avanti significativi. Le qualità di Summerville rispondono alle esigenze tattiche di Gasperini: velocità, capacità di creare superiorità numerica e predisposizione ad agire partendo dalla fascia sinistra sono caratteristiche considerate ideali per completare il reparto offensivo giallorosso. Prima di avviare un confronto diretto con il West Ham, però, sarà necessario trovare un accordo definitivo con il giocatore.

Dopo i primi contatti avviati nelle settimane precedenti, la pista che porta all’esterno olandese è tornata quindi a essere una delle più concrete per il mercato della. I prossimi colloqui con l’entourage del calciatore saranno decisivi per capire se la trattativa potrà entrare nella fase conclusiva.