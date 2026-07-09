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Calciomercato Roma, dopo Greenwood accelerata per Garnacho: contatti con il Chelsea per l’argentino

Matias Ndiaye
Pubblicato 1 minuto fa il 09/07/2026 · ⏱ 1 min di lettura
Calciomercato Roma, dopo Greenwood accelerata per Garnacho: contatti con il Chelsea per l’argentino

Dopo la situazione legata a Mason Greenwood, la Roma cambia strategia e individua in Alejandro Garnacho il nome preferito per il piano B.

Il club giallorosso, infatti, nella giornata di oggi avvierà i primi contatti con il Chelsea per capire la fattibilità dell’operazione. Garnacho era già stato valutato dalla Roma, che aveva ricevuto un no alla richiesta di prestito, sia con diritto di riscatto sia con formula secca. A Trigoria, però, non hanno abbandonato la pista e stanno studiando una nuova soluzione: un prestito con obbligo di riscatto, ma a condizioni economiche sostenibili.

Garnacho: le cifre della possibile operazione

La cifra su cui ragionano i giallorossi si aggira intorno ai 35 milioni di euro netti. Un’operazione importante, ma ritenuta alla portata nel caso in cui si riesca a trovare l’accordo sulla formula.

I prossimi giorni saranno decisivi per capire la posizione del Chelsea e gli eventuali margini di apertura. La pista Garnacho resta quindi da monitorare: la Roma si muove e l’argentino è diventato il nome caldo dopo la frenata sul fronte Greenwood.

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Giornalista sportivo appassionato di calcio.

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