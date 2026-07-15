Calciomercato Roma, Koné verso l’addio: il Manchester United accelera

Rio Ferdinand rivela: “Intesa per 45 milioni di sterline”

Il futuro di Manu Koné potrebbe essere sempre più lontano dalla Roma. Il centrocampista francese, protagonista anche nell’ultimo Mondiale, avrebbe attirato l’interesse di diversi club di primo piano, ma il Manchester United sembra essere la società più determinata a portare avanti l’operazione.

Dopo aver rinforzato la rosa con gli acquisti di Santos e Tielemans, i Red Devils sarebbero ora alla ricerca di un centrocampista con caratteristiche difensive da mettere a disposizione di Michael Carrick. Secondo quanto riferito da Rio Ferdinand sul proprio canale YouTube, il club inglese avrebbe già raggiunto un accordo con la Roma per il trasferimento del giocatore. Un’indiscrezione che si aggiunge alle informazioni diffuse nelle scorse ore da Fabrizio Romano, che aveva confermato l’esistenza di contatti per il centrocampista francese.

Nei giorni scorsi anche l’entourage di Koné si sarebbe mosso in Inghilterra per valutare le offerte e verificare la possibilità di trovare un’intesa che soddisfi le richieste economiche del club giallorosso. Rio Ferdinand ha dichiarato: “Intesa per 45 milioni di sterline”, una valutazione che corrisponde a circa 52 milioni di euro. Restano ora da attendere eventuali sviluppi sulla trattativa, mentre il giocatore è reduce dalla delusione per l’eliminazione della Francia nella semifinale del Mondiale, terminata con la sconfitta per 2-0 contro la Spagna.