ULTIM'ORA
Roma, al via la nuova stagione: Gasperini ritrova la squadra a Trigoria tra assenze e dubbi di mercato Calciomercato Roma, non solo il Manchester United: anche il Liverpool su Manu Konè Mercato Roma, pronta una maxi offerta per Garnacho e Moreira Freuler: “Se rimango in Serie A? Non lo so ancora, devo decidere il mio futuro” Ritiro Roma, Gasperini alla ricerca di nuovi talenti: la Primavera si aggregherà alla Prima Squadra Calciomercato Roma, Tresoldi il vice-Malen: i giallorossi lavorano per abbassare i costi Trigoria, recupero lampo per Wesley: disponibile già da subito per il ritiro Calciomercato Roma, D’Amico studia una formula alla Malen per arrivare a Garnacho Roma Primavera, si lavora alla risoluzione per Guidi Kumbulla è tornato dal prestito: “Roma, adesso sono cresciuto”
CALCIOMERCATO

Calciomercato Roma, idea Martinelli per l’attacco

Lorenza Suriano
Pubblicato 2 giorni fa il 11/07/2026 · ⏱ 1 min di lettura
Calciomercato Roma, idea Martinelli per l’attacco

Proposto alla Roma Gabriel Martinelli, esterno sinistro dell’Arsenal. I costi del brasiliano sono elevati, ma alla Roma piace.

Come riporta Tele Radio Stereo, tra i nomi per l’esterno offensivo di piede destro ci sarebbe anche quello di Gabriel Martinelli, classe 2001 in forza all’Arsenal. Il brasiliano, reduce dal mondiale, è stato offerto da alcuni intermediari ed è un profilo tecnico che a Trigoria interessa. Il problema, inevitabilmente, sono i costi, con lo stipendio del 25enne ai Gunners che tocca gli 11 milioni di sterline lordi (quasi 13 milioni di euro).

La stagione di Martinelli

L’attaccante non è sicuro di restare all’Arsenal anche perché nell’ultimo anno, in cui comunque ha messo a segno 11 gol e 7 assist, spesso è stato solo un’arma dalla panchina. Ha iniziato infatti solo 18 partite tra Premier League e Champions League. Uno dei suoi principali avversari, Trossard, pare destinato al Besiktas, ma il club del nord di Londra ha messo gli occhi su Christos Tzolis del Brugge.

#AS Roma #asr #Roma #Serie A

Giornalista sportivo appassionato di calcio.

90 articoli

ARTICOLI CORRELATI