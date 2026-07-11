Calciomercato Roma, idea Martinelli per l’attacco

Proposto alla Roma Gabriel Martinelli, esterno sinistro dell’Arsenal. I costi del brasiliano sono elevati, ma alla Roma piace.

Come riporta Tele Radio Stereo, tra i nomi per l’esterno offensivo di piede destro ci sarebbe anche quello di Gabriel Martinelli, classe 2001 in forza all’Arsenal. Il brasiliano, reduce dal mondiale, è stato offerto da alcuni intermediari ed è un profilo tecnico che a Trigoria interessa. Il problema, inevitabilmente, sono i costi, con lo stipendio del 25enne ai Gunners che tocca gli 11 milioni di sterline lordi (quasi 13 milioni di euro).

La stagione di Martinelli