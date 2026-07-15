Soulé e Koné: la Premier pressa

Koné piace allo United ma il buon mondiale disputato fa salire il prezzo a 60 milioni. Due club inglesi su Soulé.
Corriere dello Sport (J. Aliprandi) – La Roma continua a lavorare anche sul fronte delle cessioni. I nomi principali restano quelli di Manu Koné e Matias Soulé, entrambi al centro dell’interesse di diversi club.Per Koné, reduce da un buon Mondiale con la Francia, l’Atletico Madrid ha offerto 40 milioni di euro, cifra ritenuta insufficiente. La Roma valuta il centrocampista 60 milioni e solo davanti a un’offerta di questo livello prenderebbe in considerazione una cessione. Restano interessati anche Manchester United e Liverpool. Più incerta la situazione di Soulé. Sunderland e Fulham hanno manifestato interesse e il suo agente ha aggiornato la Roma sui contatti con i club inglesi. I giallorossi aspettano offerte concrete, partendo da una valutazione di circa 35 milioni di euro.
Sul fronte delle uscite, il club è al lavoro anche per trovare una sistemazione a Kumbulla, Cherubini, Reale e Pagano. Mannini resterà invece con la prima squadra almeno fino al termine del ritiro, prima di essere eventualmente ceduto in prestito per giocare con maggiore continuità.