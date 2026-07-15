Gasp, tra Garnacho e Summerville

Il club tiene d’occhio gli esuberi dei big club europei. Se Mou dà il via libera si proverà il prestito si Endrick del Real Madrid.

Il Messaggero (S. Carina) – L’arrivo di Ryan Friedkin a Trigoria ha permesso un nuovo summit di mercato con Gian Piero Gasperini e il ds Tony D’Amico per fare il punto sulle operazioni in entrata. Tra le priorità resta Crysencio Summerville, prima scelta del tecnico. La Roma è tornata a trattare con gli agenti dell’olandese, proponendo un ingaggio entro il tetto salariale di 4 milioni di euro e un’offerta vicina ai 40 milioni per il cartellino.

L’alternativa è. I giallorossi hanno proposto alun prestito oneroso da, destinato a diventare obbligo al verificarsi di determinate condizioni, ma gli inglesi attendono offerte più vantaggiose.

Proseguono anche i contatti per Diego Moreira, per il quale la Roma ha mosso i primi passi con una proposta da 30 milioni più il 10% sulla futura rivendita. Restano sullo sfondo anche Endrick, considerato il vice-Malen ideale e possibile obiettivo in prestito dal Real Madrid, e Tresoldi, valutato circa 40 milioni dal Club Brugge e seguito anche dal Borussia Dortmund.