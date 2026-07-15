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Mercato Roma: Moreira si avvicina, torna l’idea Summerville

Andrea Di Geronimo
Pubblicato 3 ore fa il 15/07/2026 · ⏱ 2 min di lettura
Mercato Roma: Moreira si avvicina, torna l’idea Summerville

Ryan Friedkin imprime una svolta al mercato della Roma: Moreira è più vicino, mentre restano monitorate le piste Summerville ed Endrick.

È bastato l’arrivo a Trigoria di Ryan Friedkin per dare un’accelerata al mercato della Roma. Secondo quanto riportato da Marco Juric su la Repubblica, infatti, sarebbero stati compiuti passi avanti importanti per Diego Moreira. Per il classe 2004 dello Strasburgo, D’Amico ha pronta un’offerta da 30 milioni di euro più bonus e il 10% sulla futura rivendita. I francesi, che stanno abbassando le pretese iniziali, vorrebbero però aumentare il ritorno economico in caso di una futura cessione, portando la percentuale al 20.

Ad ogni modo, c’è l’accordo con il giocatore sull’ingaggio: 2 milioni l’anno. Sono previsti ulteriori contatti tra le parti. Telefonate a cui parteciperà anche il Chelsea, nella stessa orbita societaria dello Strasburgo, che con i giallorossi ha in ballo Garnacho.

Le alternative sul tavolo di D’Amico

Intanto, nelle ultime ore è tornato caldo anche il nome di Crysencio Summerville, olandese del West Ham. A riaprire il dossier, e le voci, è stata la presenza nella Capitale del suo agente per definire il passaggio di Doekhi alla Lazio. Un’occasione utile per riallacciare i contatti e capire se, dopo un Mondiale in chiaroscuro, le richieste del club londinese siano cambiate. Gli Hammers, tuttavia, continuano a chiedere 50 milioni di euro. Nel mazzo del direttore sportivo romanista, nelle ultime ore, è spuntato pure il nome di Endrick, attaccante diciannovenne del Real Madrid.

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Giornalista sportivo appassionato di calcio.

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