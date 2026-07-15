Canovi: “Ederson sostituto di Koné? Piacerebbe a Gasperini”

Nelle ultime ore si parla sempre con maggiore insistenza di una possibile cessione di Manu Koné. Su questo si è espresso anche l’agente Dario Canovi.

Dario Canovi, avvocato e agente di mercato, è intervenuto a TuttoMercatoWeb Radio durante la trasmissione Maracanà e ha parlato di vari temi legati al calcio italiano. Tra questi, anche alcune domande relative alla Roma e in particolare alla possibile cessione di Manu Koné, finito nel mirino del Manchester United.

Canovi: “Koné addio importante per la Roma”

“Sarebbe un altro giocatore importante che lascerebbe il nostro campionato per trasferirsi all’estero. È l’ennesima dimostrazione del calo del nostro campionato, posto che molti club italiani devono per forza incassare per via dei bilanci. La valutazione penso sempre che la faccia chi vuole comprare, anche se cinquanta milioni restano una cifra spropositata rispetto ad alcuni anni fa. Non c’è dubbio però che sarebbe una perdita importante per la Roma“.

Ederson come sostituto di Koné avrebbe senso per la Roma?

“Ederson mi piace tantissimo, sa fare tutto. È stato uno dei centrocampisti che ha recuperato più palloni in campionato, ma ha al contempo anche la classe per sfornare tanti assist e tanti gol. Sono convinto che su questa possibile trattativa ci sarebbe anche il placet di Gasperini“.