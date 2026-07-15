Roma, Koné in bilico: il francese è nella lista del Chelsea

Chelsea di nuovo su Koné: la Roma non abbassa le pretese. Sul tavolo anche Garnacho, Moreira e il futuro ancora incerto di Soulé.

Alla luce di quanto scritto da Simone Valdarchi sul Corriere della Sera, c’è un asse Roma-Londra, più precisamente tra Trigoria e il Chelsea, che può infiammare il mercato. In entrata, certo, con D’Amico al lavoro su Garnacho e Moreira (dello Strasburgo, che con gli inglesi condivide la proprietà), ma anche in uscita, con Manu Koné.

Koné e Soulé, il mercato della Roma passa dall’Inghilterra

Tornato nei radar dei, conche vuole rinforzare la mediana, soprattutto in caso di trasferimento dial, il centrocampista era stato individuato dalla società capitolina tra i possibili giocatori sacrificabili sull’altare delle plusvalenze. E con i conti con lasoltanto rimandati, la sua cessione ne garantirebbe una di notevole entità. Anche perché, dall’inizio di luglio, la richiesta romanista si è alzata eora sembrano non bastare più.

Tuttavia, a parte l’Atletico Madrid, nessuno si è fatto concretamente avanti. Solo nelle ultime ore il Chelsea avrebbe riallacciato i contatti. Una vicenda che potrebbe agevolare i colloqui anche per i due obiettivi in entrata dei giallorossi, ma che Tony D’Amico non ha intenzione di chiudere prima della fine del Mondiale.

Rimane in bilico anche Matias Soulé. La Roma avrebbe ascoltato volentieri offerte per lui prima della fine di giugno, ma nessuno si è avvicinato ai 40 milioni richiesti. Il procuratore dell’argentino sta sondando il mercato d’Oltremanica, con Sunderland e Fulham interessati.