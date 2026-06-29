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Greenwood-Roma, l’Atletico si sfila: i giallorossi vedono la strada in discesa

Guido Rufino
Pubblicato 6 ore fa il 29/06/2026 · ⏱ 2 min di lettura
Greenwood-Roma, l’Atletico si sfila: i giallorossi vedono la strada in discesa

Il nome di Mason Greenwood continua a infiammare il mercato della Roma. L’attaccante inglese resta uno dei profili più apprezzati da Gian Piero Gasperini.

L’Atletico cambia obiettivo

Secondo quanto riportato dal portale spagnolo El Gol Digital, l’Atletico Madrid non sarebbe più intenzionato ad affondare il colpo per Greenwood. I Colchoneros sono concentrati sulla possibile partenza di Julián Álvarez e stanno valutando altri profili per sostituire l’attaccante argentino, ritenendo ormai troppo avanzata la trattativa che potrebbe portare l’inglese nella Capitale.

La Roma resta in pole

La Roma continua a essere la società maggiormente accreditata per assicurarsi Greenwood. Il profilo dell’attaccante piace particolarmente a Gasperini, che lo considera un rinforzo ideale per il proprio reparto offensivo. Il disimpegno dell’Atletico rappresenterebbe un assist importante per i giallorossi, che ora potrebbero avere maggiore margine di manovra nella corsa al calciatore.

Juve e Fenerbahçe sullo sfondo

Nonostante il passo indietro dell’Atletico Madrid, la concorrenza non è ancora del tutto svanita. Juventus e Fenerbahçe continuano infatti a seguire con attenzione la situazione dell’attaccante inglese, pronte a inserirsi qualora la trattativa con la Roma dovesse rallentare. Al momento, però, i giallorossi sembrano essere in vantaggio nella corsa a uno dei nomi più ambiti di questa sessione di mercato.

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Giornalista sportivo appassionato di calcio.

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