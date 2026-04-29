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Roma, estate in movimento: tra Alpi e Asia prende forma il piano di Gasperini

Redazione
Pubblicato 3 ore fa il 29/04/2026 · ⏱ 1 min di lettura
Roma, estate in movimento: tra Alpi e Asia prende forma il piano di Gasperini

La nuova stagione della Roma comincia a prendere forma già lontano dal campo, con le prime decisioni organizzative che possono incidere sulla preparazione.

Roma, ipotesi ritiro estivo in Svizzera

Nulla di definitivo, ma le idee iniziano a delinearsi, soprattutto per quanto riguarda ritiro estivo e possibili impegni internazionali. Secondo quanto riportato da Leggo, il tema è già sul tavolo di Gian Piero Gasperini, che vorrebbe iniziare il lavoro con un ritiro tradizionale in montagna. Tra le opzioni valutate dal club, oltre alla Germania, sta prendendo quota anche l’ipotesi Svizzera, soluzione che garantirebbe strutture adeguate e condizioni ideali per la preparazione atletica.

Resta invece ancora in fase di discussione l’eventuale tournée estiva, con l’Asia che rappresenta una possibilità concreta ma non ancora definita. Una scelta che, oltre all’aspetto sportivo, avrebbe anche un forte impatto commerciale e mediatico per il club giallorosso, sempre più attento a espandere la propria presenza internazionale.

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Giornalista sportivo appassionato di calcio.

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