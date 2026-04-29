La nuova stagione della Roma comincia a prendere forma già lontano dal campo, con le prime decisioni organizzative che possono incidere sulla preparazione.

Roma, ipotesi ritiro estivo in Svizzera

Nulla di definitivo, ma le idee iniziano a delinearsi, soprattutto per quanto riguarda ritiro estivo e possibili impegni internazionali. Secondo quanto riportato da Leggo, il tema è già sul tavolo di Gian Piero Gasperini, che vorrebbe iniziare il lavoro con un ritiro tradizionale in montagna. Tra le opzioni valutate dal club, oltre alla Germania, sta prendendo quota anche l’ipotesi Svizzera, soluzione che garantirebbe strutture adeguate e condizioni ideali per la preparazione atletica.