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Roma, si complica la pista Greenwood: trattativa in stand-by

Guido Rufino
Pubblicato 9 minuti fa il 07/07/2026 · ⏱ 2 min di lettura
Roma, si complica la pista Greenwood: trattativa in stand-by

Il nome di Mason Greenwood continua a essere accostato alla Roma, ma la trattativa appare sempre più in salita.

Roma in stand-by, pesano le richieste economiche

La Roma monitora la situazione di Mason Greenwood, ma al momento non risultano passi concreti verso la chiusura dell’operazione. L’esterno offensivo chiederebbe un ingaggio da circa 6 milioni di euro netti a stagione più bonus, una cifra importante che rappresenta uno dei principali ostacoli per il club giallorosso. Inoltre, non sarebbero ancora avvenuti contatti diretti tra il giocatore e Gian Piero Gasperini.

Il Fenerbahce accelera con un’offerta importante

Secondo quanto riportato da Alfredo Pedullà, il Fenerbahce avrebbe invece compiuto passi decisivi nella trattativa. Dopo il rifiuto della prima proposta da parte del club francese proprietario del cartellino, la società turca avrebbe rilanciato mettendo sul tavolo un’offerta da 45 milioni di euro, pagabili in sette rate, a cui si aggiungerebbero bonus che porterebbero il valore complessivo dell’operazione oltre i 50 milioni.

Accordo con il giocatore, Roma sempre più lontana

Sempre secondo Pedullà, il Fenerbahce avrebbe già trovato un’intesa con Greenwood sulla base di un contratto quadriennale con opzione per una quinta stagione e uno stipendio da 11 milioni di euro annui. Il giocatore potrebbe addirittura raggiungere il ritiro della squadra turca in Austria già nel prossimo fine settimana. Se queste indiscrezioni dovessero trovare conferma, la pista che porta alla Roma rischierebbe di raffreddarsi definitivamente, con il Fenerbahce ormai in netto vantaggio nella corsa all’attaccante inglese.

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Giornalista sportivo appassionato di calcio.

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