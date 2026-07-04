Roma su Greenwood: le parole del presidente del Marsiglia cambiano lo scenario

L’OM prepara una rivoluzione sul mercato, ma i giocatori più importanti partiranno solo alle giuste condizioni

Mason Greenwood continua a rappresentare uno dei principali obiettivi della Roma per rafforzare il reparto offensivo in vista della nuova stagione. Il club capitolino è al lavoro per consegnare a Gian Piero Gasperini un attaccante di alto livello e l’esterno inglese del Marsiglia resta tra i profili maggiormente apprezzati. Nelle prossime ore potrebbe arrivare anche la prima proposta ufficiale da parte dei giallorossi, mentre dalla Francia emergono novità significative sulle strategie del club transalpino.

Nel corso della presentazione del nuovo corso dell’Olympique Marsiglia, il presidente Stéphane Richard ha illustrato la direzione che la società intende seguire durante questa finestra di mercato. L’obiettivo è riportare equilibrio nei conti attraverso alcune cessioni e una sensibile riduzione del costo degli stipendi, inaugurando un modello gestionale differente rispetto al passato.

Il Marsiglia pronto a vendere, ma senza fare sconti

«Questo modello è finito. Finché ci sarò io non gestiremo più il club in questo modo. Compreremo i giocatori che possiamo permetterci».

Richard ha spiegato che il club sarà protagonista di numerose operazioni in uscita e che la rosa subirà cambiamenti importanti nel corso dell’estate.

«Abbiamo molte vendite da realizzare e un mercato in entrata da portare avanti. Ci sarà un profondo rinnovamento della squadra».

La Roma, intanto, attende sviluppi.