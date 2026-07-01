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Roma-Calafiori, accordo vicino con il Basilea: intesa sulla futura rivendita, si chiudono i dettagli

Guido Rufino
Pubblicato 31 minuti fa il 01/07/2026 · ⏱ 1 min di lettura
Roma-Calafiori, accordo vicino con il Basilea: intesa sulla futura rivendita, si chiudono i dettagli

La Roma continua a lavorare anche sul fronte delle operazioni economiche legate al mercato e alle percentuali sulle future rivendite.

Intesa con il Basilea

Secondo quanto riportato da Filippo Biafora, sarebbe in dirittura d’arrivo un accordo tra la Roma e il Basilea sulla gestione della futura rivendita di Riccardo Calafiori. Le parti avrebbero già trovato un’intesa di massima sulla cifra che il club svizzero dovrà riconoscere, con i negoziati ora concentrati esclusivamente sulle modalità di pagamento.

Dettagli ancora da definire

L’accordo non è ancora stato ufficializzato, ma il dialogo tra i club procede spedito. Restano da limare alcuni aspetti tecnici legati alle tempistiche e alle modalità di versamento, elementi che stanno rallentando la chiusura definitiva dell’operazione. La sensazione, però, è che la fumata bianca possa arrivare a breve.

Un’operazione strategica per il futuro

Per la Roma si tratta di un’intesa importante in chiave economica, legata a un giocatore che ha continuato il proprio percorso di crescita lontano da Trigoria. L’accordo con il Basilea rappresenta un tassello ulteriore nella gestione delle plusvalenze e dei diritti futuri, sempre più centrali nelle strategie di mercato dei club moderni.

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Giornalista sportivo appassionato di calcio.

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