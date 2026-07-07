ULTIM'ORA
Roma, concorrenza per Dodô: anche il Como entra nella corsa al terzino della Fiorentina Stadio Roma, Rocca chiarisce: “Pietralata non è in discussione, accompagneremo il progetto” Roma, si avvicina il debutto della nuova stagione: ecco il calendario completo del precampionato ESCLUSIVA PR: Greenwood-Roma, dopo il primo NO del Marsiglia c’è un dettaglio che fa sorridere i giallorossi Roma, si complica la pista Greenwood: trattativa in stand-by Aquilani ritrova la Roma: “Sarà speciale”. Poi il retroscena su Spalletti fa sorridere Garnacho infiamma il mercato: Napoli e Como ci provano, spunta anche l’Atletico Madrid Serie A, svolta ai vertici degli arbitri: Daniele Orsato è il nuovo designatore Calciomercato Roma, si complica la pista Greenwood: la nuova richiesta dell’inglese Calciomercato Roma, cresce l’ipotesi prestito per Robinio Vaz
CALCIOMERCATO
BREAKING

Roma, concorrenza per Dodô: anche il Como entra nella corsa al terzino della Fiorentina

Guido Rufino
Pubblicato 1 minuto fa il 07/07/2026 · ⏱ 2 min di lettura
Roma, concorrenza per Dodô: anche il Como entra nella corsa al terzino della Fiorentina

Il mercato della Roma continua a intrecciarsi con quello della Fiorentina. Dopo essere stato accostato ai giallorossi nelle ultime settimane, Dodô è finito nel mirino di un’altra società italiana. 

Il Como sfida Roma, Inter e Napoli

Secondo quanto riportato da Tuttomercatoweb, anche il Como ha manifestato interesse per Dodô, diventato uno degli obiettivi della squadra allenata da Cesc Fabregas. Il laterale della Fiorentina è da tempo seguito da diversi club italiani, tra cui Roma, Inter e Napoli, ma nelle ultime ore la società lombarda avrebbe deciso di muoversi concretamente per provare a convincere la Viola.

La Fiorentina fissa il prezzo

Dopo aver già ufficializzato due acquisti, la Fiorentina starebbe lavorando anche sul fronte delle uscite e Dodô sarebbe tra i giocatori con maggiore mercato. Il club viola valuta il brasiliano circa 15 milioni di euro, una cifra che rappresenta la base per eventuali trattative con le squadre interessate.

Roma alla finestra per il laterale brasiliano

Per la Roma, quindi, la pista Dodô resta da monitorare ma la concorrenza aumenta. Il terzino rappresenta un profilo gradito per qualità atletiche e capacità offensive, caratteristiche che potrebbero adattarsi alle richieste tattiche di Gian Piero Gasperini. Nei prossimi giorni potrebbero emergere nuovi sviluppi, con il Como pronto a giocarsi le proprie carte nella corsa al brasiliano.

#asr #asroma #como #Dodò #Fiorentina #Inter #Mercato #Napoli #Roma

Giornalista sportivo appassionato di calcio.

71 articoli

ARTICOLI CORRELATI