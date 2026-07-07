Roma, concorrenza per Dodô: anche il Como entra nella corsa al terzino della Fiorentina

Il mercato della Roma continua a intrecciarsi con quello della Fiorentina. Dopo essere stato accostato ai giallorossi nelle ultime settimane, Dodô è finito nel mirino di un’altra società italiana.

Il Como sfida Roma, Inter e Napoli

Secondo quanto riportato da Tuttomercatoweb, anche il Como ha manifestato interesse per Dodô, diventato uno degli obiettivi della squadra allenata da Cesc Fabregas. Il laterale della Fiorentina è da tempo seguito da diversi club italiani, tra cui Roma, Inter e Napoli, ma nelle ultime ore la società lombarda avrebbe deciso di muoversi concretamente per provare a convincere la Viola.

La Fiorentina fissa il prezzo

Roma alla finestra per il laterale brasiliano

Dopo aver già ufficializzato due acquisti, lastarebbe lavorando anche sul fronte delle uscite esarebbe tra i giocatori con maggiore mercato. Il club viola valuta il brasiliano circa, una cifra che rappresenta la base per eventuali trattative con le squadre interessate.

Per la Roma, quindi, la pista Dodô resta da monitorare ma la concorrenza aumenta. Il terzino rappresenta un profilo gradito per qualità atletiche e capacità offensive, caratteristiche che potrebbero adattarsi alle richieste tattiche di Gian Piero Gasperini. Nei prossimi giorni potrebbero emergere nuovi sviluppi, con il Como pronto a giocarsi le proprie carte nella corsa al brasiliano.