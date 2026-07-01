Il calciomercato estivo della Roma sta entrando nel vivo e dopo che verranno sistemati tutti i vari rinnovi dei giocatori in scadenza, si inizierà con i primi colpi in entrata.

I giallorossi continuano a seguire con particolare attenzione la pista Greenwood, ma oltre al talento inglese del Marsiglia, sono anche altri i ruoli attenzionati dalla Roma. Nel mentre che si attendono svolte sulla trattativa con l’OM, i giallorossi stanno pensando anche di rinforzare le corsie esterne di centrocampo e il nome in cima alla lista del DS Tony D’Amico, sembrerebbe essere Costantino Favasuli del Catanzaro.

Concorrenza alta per Favasuli: anche il Cagliari sull’esterno