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Calciomercato Roma, concorrenza alta per Favasuli: un’altra squadra di Serie A sull’esterno del Catanzaro

Redazione
Pubblicato 8 ore fa il 01/07/2026 · ⏱ 1 min di lettura
Calciomercato Roma, concorrenza alta per Favasuli: un’altra squadra di Serie A sull’esterno del Catanzaro

Il calciomercato estivo della Roma sta entrando nel vivo e dopo che verranno sistemati tutti i vari rinnovi dei giocatori in scadenza, si inizierà con i primi colpi in entrata.

I giallorossi continuano a seguire con particolare attenzione la pista Greenwood, ma oltre al talento inglese del Marsiglia, sono anche altri i ruoli attenzionati dalla Roma. Nel mentre che si attendono svolte sulla trattativa con l’OM, i giallorossi stanno pensando anche di rinforzare le corsie esterne di centrocampo e il nome in cima alla lista del DS Tony D’Amico, sembrerebbe essere Costantino Favasuli del Catanzaro.

Concorrenza alta per Favasuli: anche il Cagliari sull’esterno

Il giovanissimo laterale dei calabresi, però, dopo un’ottima stagione in Serie B, ha attirato l’interesse di diversi club del nostro campionato. Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, il Cagliari avrebbe fatto irruzione nella trattativa e vorrebbe portare il classe 2004 in Sardegna. I sardi, dopo aver salutato Palestra, sono alla ricerca di un nuovo profilo per la corsia di destra e Favasuli potrebbe rappresentare un ottimo profilo per caratteristiche e costi.

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Giornalista sportivo appassionato di calcio.

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