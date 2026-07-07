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Gasperini carica la Roma: “Vogliamo essere protagonisti. Con i Friedkin rapporto continuo”

Guido Rufino
Pubblicato 2 ore fa il 07/07/2026 · ⏱ 2 min di lettura
Gasperini carica la Roma: “Vogliamo essere protagonisti. Con i Friedkin rapporto continuo”

La nuova Roma targata Gian Piero Gasperini si prepara a entrare nel vivo della stagione. Il tecnico giallorosso ha parlato dell’inizio del lavoro estivo, del rapporto con la proprietà e degli obiettivi futuri.

L’inizio del lavoro si avvicina

Intervenuto ai microfoni di Sky Sport durante un evento dedicato alla Champions League, Gasperini ha raccontato il periodo di pausa prima del ritorno in campo. “Siamo ancora in vacanza, iniziamo lunedì prossimo”, ha spiegato l’allenatore, precisando però di aver vissuto queste settimane con grande attenzione alla programmazione della nuova stagione. Tra relax e lavoro, il tecnico ha già iniziato a preparare il prossimo capitolo della sua avventura romanista. Ecco le sue parole:

Sta sentendo più D’Amico che qualsiasi altra persona in questi giorni…

“Sicuramente ci sentiamo molto, ma anche con la Proprietà c’è rapporto continuo. Ora che ci si avvicina all’inizio della stagione, al mercato… i Mondiali hanno spostato l’attenzione da tutto, per i giocatori e per gli agenti stessi. Dalla prossima settimana penso si entrerà nel vivo”.

Lunedì ci saranno i calciatori che devono rinnovare?

Questo lo farà giustamente la società, però sicuramente siamo contenti un po’ tutti, compresi anche i calciatori. Penso sia una questione di giorni”.

La priorità sono gli esterni in entrata.

“Credo che la Roma abbia dimostrato di avere una buona nase, gruppo solido e competitivo. L’obiettivo della Proprietà è di migliorare il più possibile, cercheremo di lavorare, soprattutto D’Amico che è impegnatissimo in tutti i fronti, per dare soddisfazione ai tifosi”.

C’è stato un momento in cui la Champions sembrava sfuggita.

“Dopo la sconfitta con l’Inter si è fatta dura, ma questa squadra in 38 partite è andata in difficoltà per 2 partite se parliamo di Zona Champions. In un campionato così ci possono essere momenti di difficoltà, ma siamo partiti bene e abbiamo fatto un girone d’andata. C’è stato un momento di difficoltà a marzo, ma appena abbiamo recuperato tutti gli effettivi abbiamo fatto un finale di campionato straordinario, che ci ha consentito di tornare in Champions”

#asr #asroma #Gasperini #Roma

Giornalista sportivo appassionato di calcio.

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