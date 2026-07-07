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Aquilani ritrova la Roma: “Sarà speciale”. Poi il retroscena su Spalletti fa sorridere

Guido Rufino
Pubblicato 33 minuti fa il 07/07/2026 · ⏱ 2 min di lettura
Aquilani ritrova la Roma: “Sarà speciale”. Poi il retroscena su Spalletti fa sorridere

Per Alberto Aquilani la prossima stagione avrà un sapore particolare. 

Il ritorno all’Olimpico da allenatore

Intervenuto ai microfoni di SportMediaset, Alberto Aquilani ha parlato della sfida contro la Roma, una delle partite più attese della sua stagione. L’ex centrocampista non ha nascosto l’emozione per quello che sarà il suo primo ritorno all’Olimpico da tecnico: “Sarà sicuramente emozionante tornare all’Olimpico da allenatore per la prima volta. Sarà una partita speciale”, ha dichiarato.

Il curioso aneddoto su Spalletti

Nel corso dell’intervista, Aquilani ha ricordato anche un simpatico episodio risalente ai tempi della sua esperienza in giallorosso con Luciano Spalletti. L’attuale tecnico della Juventus, ha raccontato, una notte bussò alla sua porta all’una per sorprenderlo, ma senza alcun intento di controllo. “Spalletti è un personaggio simpatico. Fece questa cosa perché si trovava nel palazzo ed è venuto a bussare in maniera molto simpatica”, ha spiegato l’allenatore del Sassuolo.

“Da Spalletti prenderei tante cose”

Aquilani ha infine elogiato uno dei tecnici che più hanno inciso sul suo percorso calcistico, ammettendo di essersi ispirato a diversi aspetti del suo modo di allenare. Pur confessando di non aver mai replicato episodi simili con i propri giocatori, il tecnico neroverde ha concluso con una battuta: “Da allenatore non l’ho mai fatto, ma magari un giorno lo farò. Sicuramente da Spalletti prenderei tante cose”. Un attestato di stima nei confronti di uno degli allenatori più influenti della sua carriera.

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Giornalista sportivo appassionato di calcio.

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