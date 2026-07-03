La stagione 2026/27 si avvicina e la Roma si prepara a lanciare la nuova campagna abbonamenti.
La Roma farà il suo esordio nel campionato di Serie A 26/27 lunedì 24 agosto alle 20:45 allo stadio Olimpico contro la nuova Fiorentina di Fabio Grosso. I tifosi giallorossi, nel frattempo, non vedono l’ora di conoscere tutte le informazioni dettagliate relative agli abbonamenti.
Tra il 6 e il 7 luglio le date e i prezzi della campagna abbonamentiSecondo quanto raccolto da Il Tempo, ad inizio settimana prossima la società giallorossa diffonderà date, prezzi e quant’altro degli abbonamenti relativi alla stagione 2026-2027. Tra lunedì 6 e martedì 7 luglio, quindi, i tifosi della Roma dovrebbero scoprire quando potranno rinnovare il loro abbonamento. Per quanto riguarda quello relativo alla Champions League, invece, non c’è nessuna novità.