La Roma entra nella fase più delicata della sua stagione fuori dal campo, con lo sguardo fisso sulla scadenza del 30 giugno e sui vincoli imposti dalla UEFA.

Roma, il piano dei Friedkin per i conti UEFA

Non è una notizia clamorosa, ma è uno snodo cruciale per il futuro del club: da qui passerà buona parte della strategia estiva dei giallorossi. Secondo quanto riportato dal Corriere della Sera, la proprietà Friedkin ha affidato a Jason Morrow il compito di orchestrare un piano finanziario capace di ridurre l’impatto delle plusvalenze richieste. L’obiettivo è chiaro: abbassare la soglia prevista inizialmente tra gli 80 e gli 85 milioni di euro fino a scendere sotto quota 60, rendendo più sostenibile il rientro nei parametri del Fair Play Finanziario.

Per riuscirci, la Roma non si affiderà esclusivamente alle cessioni eccellenti, ma cercherà di replicare un modello già visto negli anni passati: contenimento dei costi, riduzione del monte ingaggi e incremento dei ricavi commerciali grazie a nuove partnership. Le prossime settimane saranno decisive: tra trattative in uscita e manovre finanziarie, il club si gioca una partita silenziosa ma fondamentale per restare competitivo anche in Europa.