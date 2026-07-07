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Roma, si avvicina il debutto della nuova stagione: ecco il calendario completo del precampionato

Guido Rufino
Pubblicato 2 ore fa il 07/07/2026 · ⏱ 2 min di lettura
Roma, si avvicina il debutto della nuova stagione: ecco il calendario completo del precampionato

La Roma si prepara a tornare al lavoro in vista della nuova stagione. Il club giallorosso ha pubblicato il programma completo degli appuntamenti estivi.

Il primo appuntamento è a Trigoria

La data cerchiata in rosso sul calendario romanista è quella del 13 luglio, giorno del raduno della squadra a Trigoria. Giorno che darà inizio alla preparazione della nuova stagione giallorossa.

Tre test interni per iniziare

Attraverso i propri canali social, la Roma ha comunicato il programma del precampionato. Tra il 16 e il 24 luglio i giallorossi saranno impegnati in tre allenamenti congiunti a Trigoria contro Primavera, Roma City e Trastevere. Sfide utili per mettere minuti nelle gambe e permettere al nuovo staff tecnico di valutare la condizione della squadra.

Cresce il livello verso il debutto ufficiale

Dopo i primi test casalinghi, il livello degli impegni aumenterà progressivamente con il proseguimento della preparazione estiva. La Roma affronterà infatti avversari di maggiore spessore, fino ad arrivare al prestigioso appuntamento contro il Borussia Dortmund a Ferragosto, ultimo banco di prova prima dell’inizio della nuova stagione. Un percorso pensato per arrivare al debutto ufficiale nelle migliori condizioni possibili.

Di seguito il calendario completo:

  • 26 luglio ore 17:30 (Cannes): Cannes-Roma 
  • 1 agosto ore 16 (a Cardiff): Cardiff-Roma 
  • 4 agosto ore 20 (stadio Newport): Newport-Roma 
  • 8 agosto ore 16 (Brighton): Brighton-Roma 
  • 15 agosto ore 17:30 (Dortmund): Borussia Dortmund-Roma 
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Giornalista sportivo appassionato di calcio.

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