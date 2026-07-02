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Roma, campagna abbonamenti 26/27: la data di lancio e le tre fasi di vendita

Matias Ndiaye
Pubblicato 3 minuti fa il 02/07/2026 · ⏱ 1 min di lettura
Roma, campagna abbonamenti 26/27: la data di lancio e le tre fasi di vendita

La stagione 2026/27 della Roma è sempre più vicina e la campagna abbonamenti giallorossa sta per iniziare.

La Roma, dopo aver raggiunto quota 40mila abbonamenti nelle ultime stagioni, si prepara ad aumentare ancora di più questo numero, sfruttando anche la qualificazione in Champions League raggiunta nella passata stagione.

Campagna abbonamenti 26/27: le tre fasi di vendita 

La Roma si prepara a lanciare la nuova campagna abbonamenti 2026/27, con l’annuncio ufficiale ormai imminente. Secondo quanto riportato da Il Messaggeroil club giallorosso dovrebbe aprire le vendite ai tifosi tra domani e lunedì 6 luglioi.

La vendita dovrebbe essere articolata in tre fasi: la prima fase sarà riservata ai vecchi abbonati, per confermare il proprio posto, la seconda sarà dedicata ai cambi di posto e ai tifosi iscritti alla waiting list, mentre la terza fase sarà dedicata alla vendita libera.

#asr #asroma #Roma

Giornalista sportivo appassionato di calcio.

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