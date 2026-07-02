La stagione 2026/27 della Roma è sempre più vicina e la campagna abbonamenti giallorossa sta per iniziare.

La Roma, dopo aver raggiunto quota 40mila abbonamenti nelle ultime stagioni, si prepara ad aumentare ancora di più questo numero, sfruttando anche la qualificazione in Champions League raggiunta nella passata stagione.

Campagna abbonamenti 26/27: le tre fasi di vendita

La Roma si prepara a lanciare la nuova campagna abbonamenti 2026/27, con l’annuncio ufficiale ormai imminente. Secondo quanto riportato da Il Messaggero i.