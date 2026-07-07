Stadio Roma, Rocca chiarisce: “Pietralata non è in discussione, accompagneremo il progetto”

Dopo le polemiche nate dalle sue dichiarazioni sul nuovo stadio della Roma, Francesco Rocca torna sull’argomento e precisa la propria posizione.



La precisazione del presidente della Regione

Attraverso una nota ufficiale, Francesco Rocca ha risposto alle interpretazioni emerse nelle ultime ore, definendole “ricostruzioni fantasiose”. Il presidente della Regione Lazio ha sottolineato che la scelta dell’area di Pietralata resta confermata, pur ammettendo che dal suo punto di vista sarebbe stata preferibile l’ipotesi alternativa di Tor Vergata.

L’obiettivo: migliorare il progetto

Massima collaborazione per il nuovo stadio

ha spiegato che le sue parole erano rivolte soprattutto ai residenti della zona e ai pazienti e operatori del vicino ospedale, con l’obiettivo di garantire che il nuovo impianto rappresenti un miglioramento per il quadrante della città e non un elemento penalizzante. La, ha assicurato, sarà presente nellaper contribuire alla realizzazione della migliore opera possibile nei tempi previsti.

Il presidente della Regione Lazio ha infine ribadito che la volontà non è quella di ostacolare il progetto, ma di accompagnarlo insieme al commissario di Governo e a Roma Capitale. Lo stadio della Roma viene considerato un’opera di interesse pubblico e le istituzioni sono pronte a lavorare in sinergia per portare avanti l’iter di realizzazione. Rocca ha inoltre invitato il Partito Democratico a non attribuirsi meriti esclusivi sul percorso dell’opera.