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Roma, casting DS: D’Amico in pole, Giuntoli saluta l’Italia

Redazione
Pubblicato 3 ore fa il 29/04/2026 · ⏱ 1 min di lettura
Roma, casting DS: D’Amico in pole, Giuntoli saluta l’Italia

La Roma si muove anche dietro le scrivanie, dove si prepara una piccola rivoluzione in vista della prossima stagione.

Roma, vari nomi per il post Massara

Non è un terremoto improvviso, ma un passaggio chiave per costruire il futuro: la scelta del nuovo direttore sportivo sarà fondamentale per dare continuità al progetto tecnico. Secondo quanto riportato da Leggo, a fine stagione è prevista la separazione da Frederic Massara e il nome in cima alla lista è quello di Tony D’Amico, attuale ds dell’Atalanta. Una candidatura forte, soprattutto per il legame già consolidato con Gian Piero Gasperini, elemento che potrebbe garantire una partenza più fluida al nuovo ciclo. In alternativa resta viva la pista che porta a Giovanni Manna, anche se il Napoli non sembra intenzionato a privarsene facilmente.

Si allontana invece il profilo di Cristiano Giuntoli, sempre più orientato verso un’esperienza all’estero, con il Marsiglia sullo sfondo. Occhio infine alla soluzione più “di esperienza” rappresentata da Fabio Paratici, che resta una carta da giocare qualora le altre trattative non dovessero concretizzarsi. La partita è aperta, ma la Roma vuole chiudere presto.

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Giornalista sportivo appassionato di calcio.

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