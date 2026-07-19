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Roma, è il momento di D’Amico: la prossima settimana la prima conferenza stampa

Edoardo Mattei
Pubblicato 20 ore fa il 19/07/2026 · ⏱ 1 min di lettura
Roma, è il momento di D’Amico: la prossima settimana la prima conferenza stampa

Il direttore sportivo si presenterà ai media a Trigoria mentre continua il lavoro sul mercato tra Summerville e gli altri obiettivi offensivi

Dopo il primo incontro stagionale con la stampa di Gian Piero Gasperini, la Roma si prepara a dare spazio anche a Tony D’Amico. Il direttore sportivo giallorosso incontrerà i giornalisti nel corso della prossima settimana a Trigoria, anche se la data dell’appuntamento non è stata ancora ufficializzata.

Nel frattempo il dirigente continua a seguire da vicino la preparazione della squadra. Oggi ha assistito all’amichevole disputata contro la Primavera, senza interrompere il lavoro sul mercato, tra contatti e telefonate per portare avanti le trattative aperte. L’attenzione resta concentrata soprattutto sull’operazione che potrebbe portare Crysencio Summerville nella Capitale. La Roma è al lavoro per trovare l’intesa definitiva con il West Ham, che continua a valutare l’esterno offensivo intorno ai 50 milioni di euro.

Parallelamente, la dirigenza monitora anche altre soluzioni per rinforzare il reparto avanzato. Tra i profili seguiti figurano Alejandro Garnacho e Antonio Nusa, mentre per il ruolo di alternativa a Donyell Malen resta in cima alla lista il nome di Nicolò Tresoldi. Più complessa, invece, la pista che porta a Diego Moreira, al momento in una fase di stallo.

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Giornalista sportivo appassionato di calcio.

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