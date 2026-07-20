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Roma, conto alla rovescia per i 99 anni: la Curva Sud svela il programma dei festeggiamenti

Guido Rufino
Pubblicato 2 ore fa il 20/07/2026 · ⏱ 2 min di lettura
Roma, conto alla rovescia per i 99 anni: la Curva Sud svela il programma dei festeggiamenti

La Roma si prepara a celebrare un traguardo storico. Il prossimo 22 luglio il club giallorosso festeggerà il suo 99° anniversario e, come da tradizione, il tifo organizzato è pronto a colorare le strade della Capitale. 

Il countdown è iniziato

Manca ormai pochissimo ai festeggiamenti per i 99 anni della Roma. In vista dell’anniversario del 22 luglio, cresce l’attesa tra i tifosi giallorossi, pronti a vivere una delle serate più sentite dell’estate romanista in vista dello storico centenario del prossimo anno.

Il comunicato della Curva Sud

Attraverso un comunicato ufficiale pubblicato sui propri canali social, la Curva Sud ha reso noto il programma della manifestazione, indicando il punto di ritrovo e l’itinerario che accompagnerà i tifosi durante la tradizionale celebrazione. Anche quest’anno il cuore della festa sarà Piazza San Silvestro, da cui prenderanno il via i festeggiamenti dedicati alla storia e ai colori giallorossi.

Una notte di passione romanista

Come accade ogni anno, migliaia di tifosi sono attesi per celebrare insieme la nascita della Roma con cori, bandiere e fumogeni, in un appuntamento diventato ormai una tradizione per il popolo giallorosso. L’obiettivo sarà vivere una notte di festa e di appartenenza, dando il via al conto alla rovescia verso il centenario del club, che sarà celebrato nel 2027.

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Giornalista sportivo appassionato di calcio.

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