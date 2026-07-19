La Roma continua a seguire con attenzione il profilo di Diego Moreira. Restano però da limare alcuni dettagli con lo Strasburgo

Da giorni ormai la società giallorossa ha puntato gli occhi su Diego Moreira, centrocampista classe 2004 attualmente in forze dello Strasburgo. Gasperini ritiene l’identikit del belga quello perfetto da inserire nella sua rosa come alternativa a Wesley. Ma soprattutto un innesto perfetto per il futuro.

La posizione dello Strasburgo

Nonostante sul giocatore laci sia da tanto tempo, non è ancora riuscita a trovare l’accordo con la società francese per quanto riguarda il cartellino del calciatore. Come riferisce il, i francesi non hanno intenzione di lasciar andare il loro giocatore così facilmente.partirebbe solo se si presentasse un’offerta pari o superiore a 40 milioni di euro. Dal canto suo, il club capitolino rimane fermo a 30 milioni. Nonostante la distanza, la sensazione è che la trattativa possa giungere presto ai titoli di coda:è pronto a trattare con lo Strasburgo e proporre qualche incastro per chiudere presto il colpo.