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Calciomercato Roma, D’Amico studia la mossa per Moreira: manca l’accordo con lo Strasburgo

Redazione
Pubblicato 1 giorno fa il 19/07/2026 · ⏱ 1 min di lettura
Calciomercato Roma, D’Amico studia la mossa per Moreira: manca l’accordo con lo Strasburgo

La Roma continua a seguire con attenzione il profilo di Diego Moreira. Restano però da limare alcuni dettagli con lo Strasburgo

Da giorni ormai la società giallorossa ha puntato gli occhi su Diego Moreira, centrocampista classe 2004 attualmente in forze dello Strasburgo. Gasperini ritiene l’identikit del belga quello perfetto da inserire nella sua rosa come alternativa a Wesley. Ma soprattutto un innesto perfetto per il futuro.

La posizione dello Strasburgo

Nonostante sul giocatore la Roma ci sia da tanto tempo, non è ancora riuscita a trovare l’accordo con la società francese per quanto riguarda il cartellino del calciatore. Come riferisce il Corriere dello Sport, i francesi non hanno intenzione di lasciar andare il loro giocatore così facilmente. Moreira partirebbe solo se si presentasse un’offerta pari o superiore a 40 milioni di euro. Dal canto suo, il club capitolino rimane fermo a 30 milioni. Nonostante la distanza, la sensazione è che la trattativa possa giungere presto ai titoli di coda: D’Amico è pronto a trattare con lo Strasburgo e proporre qualche incastro per chiudere presto il colpo.

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Giornalista sportivo appassionato di calcio.

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