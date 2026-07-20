Dovbyk subito in gran spolvero. Dybala: due gol. Angelino fatica

La Roma si impone per 6-0 contro la formazione Primavera in amichevole. Doppietta per Dovbyk, due gol e due assist per Dybala. Angelino in difficoltà.

La Gazzetta dello Sport (F.Balzani) – I gol di Artem Dovbyk, ma soprattutto un Paulo Dybala in gran forma. Nel 6-0 inflitto dalla Roma ieri alla squadra Primavera è stato l’argentino a prendersi la scena. Due gol, due assist e tanti colpi di classe per l’attaccante che ha appena rinnovato il contratto.

La partita, le doppiette di Dovbyk e Dybala

Al 28′ il vantaggio arriva grazie a un colpo di testa di. Dodici minuti e arriva il raddoppio digrazie a un assist delizioso della Joya. Che ha realizzato il tris guadagnandosi e andando a tirare un rigore.a calare il poker, ma a prendersi gli applausi è ancoracon un gran gol in mezza girata.

Infine la doppietta di Dovbyk a chiudere la gara contro gli uomini di Mattia Scala in cui sono apparsi in buona forma anche Hermoso e Wesley. In ritardo, invece, Angelino sempre più in bilico.