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Roma, Hermoso tranquillizza dopo la botta al ginocchio:”Di nuovo all’opera”

Redazione
Pubblicato 4 ore fa il 20/07/2026 · ⏱ 1 min di lettura
Roma, Hermoso tranquillizza dopo la botta al ginocchio:”Di nuovo all’opera”

Il difensore era uscito anzitempo per una botta al ginocchio rimediata nell’amichevole contro la Primavera

Dopo l’uscita anticipata nella sfida di ieri a causa di una botta al ginocchio, arrivano segnali rassicuranti da Mario Hermoso. Il difensore, infatti, ha postato sul suo profilo Instagram una serie di foto in cui lo si vede al lavoro con tanto di didascalia che recita: “Di nuovo all’opera“.

Niente di grave, quindi, per l’ex Atletico Madrid che sarà presente anche nei prossimi impegni della Roma in vista della prossima stagione

#amichevole #asroma #Hermoso #Primavera

Giornalista sportivo appassionato di calcio.

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