Il difensore era uscito anzitempo per una botta al ginocchio rimediata nell’amichevole contro la Primavera
Dopo l’uscita anticipata nella sfida di ieri a causa di una botta al ginocchio, arrivano segnali rassicuranti da Mario Hermoso. Il difensore, infatti, ha postato sul suo profilo Instagram una serie di foto in cui lo si vede al lavoro con tanto di didascalia che recita: “Di nuovo all’opera“.Niente di grave, quindi, per l’ex Atletico Madrid che sarà presente anche nei prossimi impegni della Roma in vista della prossima stagione