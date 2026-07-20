ULTIM'ORA
Roma, giornata di relax per lo staff: Gasperini, D’Amico e Scala a pranzo insieme a Santa Severa Roma, conto alla rovescia per i 99 anni: la Curva Sud svela il programma dei festeggiamenti Calciomercato Roma, Kumbulla resta in uscite: tre club spagnoli su di lui Calciomercato, trovata l’intesa tra Roma e West Ham per Summerville: le cifre dell’operazione Italia, Maldini e Leonardo incontrano Guardiola: proposto il ruolo da CT Roma, Hermoso tranquillizza dopo la botta al ginocchio:”Di nuovo all’opera” Calciomercato Roma, Pellegrini e il rinnovo: le cifre dell’accordo Abbonamenti, oggi al via la fase 1.2 per confermare il proprio posto Mercato, Garnacho in testa ha solo la Roma Mercato Roma, spunta anche Mbaye per l’attacco
CALCIOMERCATO

Mercato Roma, spunta anche Mbaye per l’attacco

Redazione
Pubblicato 6 ore fa il 20/07/2026 · ⏱ 1 min di lettura
Mercato Roma, spunta anche Mbaye per l’attacco

La Roma continua a lavorare per rinforzare il reparto d’attacco. In attesa di evoluzioni legate a Summerville, la dirigenza giallorossa continua a guardarsi attorno

La questione legata al possibile arrivo di Summerville nella Capitale sta mettendo a dura prova il mercato giallorosso. La Roma ha presentato due offerte al West Ham, entrambe rifiutate. I capitolini non hanno intenzione di tirarsi indietro, motivo per cui D’Amico sta preparando un’altra proposta. Intanto, i giallorossi stanno seguendo altri profili su cui puntare nel caso in cui la trattativa con l’olandese non dovesse andare a buon fine.

Occhi puntati su Ibrahim Mbaye

Secondo quanto riferito da Leggo, nel mirino dei giallorossi sarebbe finito anche Ibrahim Mbaye, attaccante classe 2008 attualmente in forze del PSG. Il giocatore si è messo in mostra ultimamente ai Mondiali con il suo Senegal mettendo a segno una rete contro la Francia, in 4 partite. Nonostante la sua giovane età, l’identikit di Mbaye conta una particolare esperienza sul piano internazionale, motivo per cui potrebbe tornare più che utile a Gasperini.

#asroma #d'amico #Gasperini #mbaye #Mercato

Giornalista sportivo appassionato di calcio.

182570 articoli

ARTICOLI CORRELATI