La Roma continua a lavorare per rinforzare il reparto d’attacco. In attesa di evoluzioni legate a Summerville, la dirigenza giallorossa continua a guardarsi attorno

La questione legata al possibile arrivo di Summerville nella Capitale sta mettendo a dura prova il mercato giallorosso. La Roma ha presentato due offerte al West Ham, entrambe rifiutate. I capitolini non hanno intenzione di tirarsi indietro, motivo per cui D’Amico sta preparando un’altra proposta. Intanto, i giallorossi stanno seguendo altri profili su cui puntare nel caso in cui la trattativa con l’olandese non dovesse andare a buon fine.

Occhi puntati su Ibrahim Mbaye

Secondo quanto riferito da Leggo, nel mirino dei giallorossi sarebbe finito anche, attaccante classe 2008 attualmente in forze delIl giocatore si è messo in mostra ultimamente ai Mondiali con il suo Senegal mettendo a segno una rete contro la Francia, in 4 partite. Nonostante la sua giovane età, l’identikit diconta una particolare esperienza sul piano internazionale, motivo per cui potrebbe tornare più che utile a