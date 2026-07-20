La Roma continua a lavorare per rinforzare il reparto d’attacco. In attesa di evoluzioni legate a Summerville, la dirigenza giallorossa continua a guardarsi attorno
La questione legata al possibile arrivo di Summerville nella Capitale sta mettendo a dura prova il mercato giallorosso. La Roma ha presentato due offerte al West Ham, entrambe rifiutate. I capitolini non hanno intenzione di tirarsi indietro, motivo per cui D’Amico sta preparando un’altra proposta. Intanto, i giallorossi stanno seguendo altri profili su cui puntare nel caso in cui la trattativa con l’olandese non dovesse andare a buon fine.