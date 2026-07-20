La Roma continua a spingere per Summerville nonostante i rifiuti da parte del West Ham
Secondo quanto riferito da Matteo Moretto, il West Ham avrebbe rifiutato, per la seconda volta di seguito, l’offerta presentata dalla Roma per Crysencio Summerville. I giallorossi pochi giorni fa si erano presentati alle porte del club inglese mettendo sul piatto un’offerta pari a 43 milioni più bonus. Il club inglese, nonostante gli incessanti tentativi da parte dei capitolini, rimane fermo sulla sua idea: l’olandese partirà solamente a 50 milioni di euro.