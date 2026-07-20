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Calciomercato Roma, il West Ham rifiuta l’offerta per Summerville: pronto un altro rilancio

Redazione
Pubblicato 6 ore fa il 20/07/2026 · ⏱ 1 min di lettura
Calciomercato Roma, il West Ham rifiuta l’offerta per Summerville: pronto un altro rilancio

La Roma continua a spingere per Summerville nonostante i rifiuti da parte del West Ham

Secondo quanto riferito da Matteo Moretto, il West Ham avrebbe rifiutato, per la seconda volta di seguito, l’offerta presentata dalla Roma per Crysencio Summerville. I giallorossi pochi giorni fa si erano presentati alle porte del club inglese mettendo sul piatto un’offerta pari a 43 milioni più bonus. Il club inglese, nonostante gli incessanti tentativi da parte dei capitolini, rimane fermo sulla sua idea: l’olandese partirà solamente a 50 milioni di euro.

La Roma continua a spingere

I giallorossi, dal canto loro, non hanno alcuna intenzione di mollare la presa. L’olandese è un obiettivo dichiarato e attare particolarmente Gasperini, motivo per cui D’Amico è pronto a rilanciare nuovamente un’offerta per portare Summerville nella Capitale. Lo stesso giocatore, da giorni, ha ribadito più volte di voler sposare il progetto giallorosso: la distanza è minima e le prossime ore potrebbero essere decisive.

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Giornalista sportivo appassionato di calcio.

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