La Roma continua a spingere per Summerville nonostante i rifiuti da parte del West Ham

Secondo quanto riferito da Matteo Moretto, il West Ham avrebbe rifiutato, per la seconda volta di seguito, l’offerta presentata dalla Roma per Crysencio Summerville. I giallorossi pochi giorni fa si erano presentati alle porte del club inglese mettendo sul piatto un’offerta pari a 43 milioni più bonus. Il club inglese, nonostante gli incessanti tentativi da parte dei capitolini, rimane fermo sulla sua idea: l’olandese partirà solamente a 50 milioni di euro.

La Roma continua a spingere

I giallorossi, dal canto loro, non hanno alcuna intenzione di mollare la presa. L’olandese è un obiettivo dichiarato e attare particolarmente, motivo per cuiè pronto a rilanciare nuovamente un’offerta per portarenellaLo stesso giocatore, da giorni, ha ribadito più volte di voler sposare il progetto giallorosso: la distanza è minima e le prossime ore potrebbero essere decisive.