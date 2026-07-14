Calciomercato Roma, terminato l’incontro con gli agenti di Summerville: attesa per la risposta del West Ham

Crysencio Summerville è uno degli obiettivi della Roma per l’attacco
Secondo quanto riferito dal giornalista Alfredo Pedullà, sarebbe da poco terminato l’incontro tra la società giallorossa e l’entourage del calciatore olandese, tenutosi questa mattina. Durante il confronto, il club capitolino è rimasto fermo sulle sue idee: l’identikit del classe 2001 intriga particolarmente Gasperini e tutto il suo staff. D’Amico ha messo sul tavolo un’offerta pari a 40 milioni di euro e la possibilità del giocatore di percepire 4 milioni di euro a stagione.