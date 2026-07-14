Calciomercato Roma, terminato l’incontro con gli agenti di Summerville: attesa per la risposta del West Ham

Crysencio Summerville è uno degli obiettivi della Roma per l’attacco

Secondo quanto riferito dal giornalista Alfredo Pedullà, sarebbe da poco terminato l’incontro tra la società giallorossa e l’entourage del calciatore olandese, tenutosi questa mattina. Durante il confronto, il club capitolino è rimasto fermo sulle sue idee: l’identikit del classe 2001 intriga particolarmente Gasperini e tutto il suo staff. D’Amico ha messo sul tavolo un’offerta pari a 40 milioni di euro e la possibilità del giocatore di percepire 4 milioni di euro a stagione.

La Roma attende la risposta del West Ham

Dopo questo incontro durato circa un’ora, ilha deciso di prendersi il giusto per cercare di definire il futuro di. La Roma, però, dal canto suo non vuole perdere altro tempo (come nel caso di Greenwood), ha istituito una deadline precisa: entro sta sera gli inglesi dovranno far sapere ai Friedkin se hanno accettato l’offerta.