Amelia sponsorizza Pellegrini: “Lo prenderei subito al Milan”

L’ex portiere elogia il capitano giallorosso, mentre la Roma continua a lavorare per il rinnovo del contratto

Il futuro di Lorenzo Pellegrini resta uno dei temi più caldi in casa Roma. Il centrocampista è ancora in attesa di definire il prolungamento del proprio contratto con il club giallorosso: le parti stanno continuando a confrontarsi per raggiungere l’intesa definitiva, con l’obiettivo di arrivare alla fumata bianca nelle prossime settimane.

Anche i tifosi hanno manifestato il proprio sostegno al capitano, chiedendo alla società di fare il possibile per trattenerlo nella Capitale. Una volontà condivisa anche da Gian Piero Gasperini, che nella conferenza stampa di venerdì ha ribadito la propria fiducia nel numero 7.

“Io voglio che rinnovi. Spero che possa presto recuperare dall’infortunio e poi trovare un accordo con la società”.

Amelia: “Pellegrini può alzare il livello del Milan”

Nelle ultime settimane il nome di Pellegrini è stato accostato a diverse squadre, ma il centrocampista continua a dare priorità alla permanenza in giallorosso. Intanto, sul suo valore tecnico si è espresso anche Marco Amelia.

L’ex portiere della Roma, intervenuto sul canale YouTube di Carlo Pellegatti, ha indicato proprio Pellegrini come il rinforzo ideale per il centrocampo del Milan.

“C’è un giocatore che prenderei al Milan ed è Pellegrini, che in questo momento è libero in attesa del rinnovo con la Roma. Lorenzo è un ragazzo serio, per bene, lavoratore, che secondo me tecnicamente negli spazi stretti è veramente forte. Sta aspettando il rinnovo con la Roma, lui vorrebbe rimanere. Però se tu mi dici un giocatore che in questo momento al Milan può migliorare il contesto, secondo me è Pellegrini”.

Parole che confermano la stima nei confronti del capitano romanista, il cui futuro resta comunque legato ai colloqui con la, determinata a trovare l’accordo per proseguire insieme anche nelle prossime stagioni.