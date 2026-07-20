Abbonamenti, oggi al via la fase 1.2 per confermare il proprio posto

Continua ad intesificarsi la campagna abbonamenti della Roma

Una nuova fase della campagna abbonamenti della Roma è pronta a cominciare: da oggi fino alle 12 del 23 luglio è possibile rinnovare il proprio abbonamento per coloro che non sono riusciti a farlo nel corso di quella precedente e per chi ha acquistato per la prima volta un abbonamento nella stagione 25/26 durante la waiting list o la vendita libera.

Attesa e entusiasmo per la seconda fase

Per ulteriori informazioni seguire questo link: https://www.asroma.com/it/biglietti/abbonamenti

A partire dalle oresarà possibile per coloro che si sono registrati in lista d’attesa di ufficializzare l’acquisto del nuovo abbonamento. Dalinvece, sempre alle ore 15, si potrà acquistare un nuovo abbonamento scegliendo il settore e il posto tra quelli eventualmente disponibili