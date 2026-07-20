Italia, Maldini e Leonardo incontrano Guardiola: proposto il ruolo da CT

Continua a Coverciano la ricerca per il nuovo allenatore della nazionale italiana

Secondo quanto riferito da SkySport, il nuovo commissario tecnico Paolo Maldini e il senior advasior Leonardo della nazionale italiana, negli scorsi giorni avrebbero incontrato in gran segreto Pep Guardiola per proporgli un ruolo da commissario tecnico.

Giovanni Malagò: “Ancora qualche giorno di pazienza e saprete tutto”

Il sogno quindi di vedere l’exsulla panchina azzurra potrebbe diventare qualcosa di più grande. L’allenatore spagnolo, che pochi mesi fa aveva salutato i citizen, e aveva ribadito la volontà di prendersi un anno sabbatico lontano dal campo. Quindi per questo, il tecnico vorrà prendersi del tempo per riflettere ancora, nel frattempo sulla lista dicontinuano ad esserci i nomi di

Sempre ai microfoni di, il neoha voluto fare il punto della situazione: “Connon c’è nessuno scontro, anzi, stiamo parlando per entrare nel dettaglio. Ancora qualche giorno e saprete tutto”.