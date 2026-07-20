La Roma continua a lavorare e presto qualcosa potrebbe muoversi anche in ottica uscite

Secondo quanto riferito dall’esperto di calciomercato Matteo Moretto, Kumbulla potrebbe presto salutare la Roma. Il difensore è recentemente rientrato dal prestito al Maiorca, e dal momento in cui non rientra nei piani di Gasperini è pronto a cominciare una nuova avventura altrove.

Sull’ex Verona avrebbero puntato l’attenzione ben tre club spagnoli: ilTutte e tre i club ritengono quello del classe 2000 il profilo perfetto da inserire nella propria rosa, vista anche l’esperienza già maturata nel campionato spagnolo, e avrebbero già avviato i contatti con il club capitolino per capire la fattibilità di una eventuale operazione.