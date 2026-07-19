Roma a un passo da Summerville: accordo con il giocatore, giallorossi intenzionati a pagare la clausola

I giallorossi accelerano per regalare a Gasperini il primo grande colpo dell’estate: intesa raggiunta con l’esterno olandese, ora manca solo il via libera definitivo tra i club

La Roma è vicinissima a chiudere l’operazione Crysencio Summerville. Dopo giorni di contatti e trattative, il club giallorosso avrebbe compiuto l’accelerazione decisiva sia sul fronte dell’accordo con il calciatore sia nei dialoghi con il West Ham.

Secondo quanto riferito da Eleonora Trotta, il giocatore era in attesa di una possibile proposta dalla Premier League, ma la Roma ha rilanciato, migliorando l’offerta contrattuale fino a circa 4 milioni di euro netti a stagione. Una mossa che avrebbe convinto l’esterno olandese a dare il proprio assenso al trasferimento nella Capitale. Sul tavolo ci sarebbe inoltre un’intesa di massima tra le due società sulla base di 45 milioni di euro più 5 milioni di bonus. Restano da definire soltanto gli ultimi dettagli, con la dirigenza romanista che punta a chiudere definitivamente l’operazione entro la mattinata di martedì.

Anche Gianluca Di Marzio conferma che queste sono ore decisive per il buon esito della trattativa. La Roma continua infatti a lavorare con il West Ham per raggiungere l’accordo definitivo e arrivare alla fumata bianca. Se gli ultimi passaggi dovessero andare a buon fine, Summerville diventerebbe il primo grande rinforzo offensivo della nuova Roma di Gian Piero Gasperini, che da tempo aveva individuato nell’olandese uno dei profili ideali per il proprio progetto tecnico.