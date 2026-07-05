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Amichevoli Roma, ufficiale la data del match contro il Newport County

Matias Ndiaye
Pubblicato 5 minuti fa il 05/07/2026 · ⏱ 1 min di lettura
Amichevoli Roma, ufficiale la data del match contro il Newport County

Il programma estivo della Roma è sempre più definito e nelle ultime ore il club ha ufficializzato data e ora di un’altra amichevole.

L’estate giallorossa partirà dal ritiro a Trigoria del 13 luglio, con i primi allenamenti e amichevoli. Tra le varie squadre che affronteranno gli uomini di Gasperini, c’è il Newport County.

Il 4 agosto la sfida contro i gallesi

I giallorossi ,che dopo il ritiro nella Capitale, partiranno per proseguire la preparazione alla prossima stagione in Galles, affronteranno la squadra gallese in amichevole. La Roma, tramite la sua pagina Instagram, ha ufficializzato la data del match contro la squadra di quarta divisione inglese che si terrà il 4 agosto allo stadio Rodney Parade di Newport alle 20:00.

#asr #asroma #Roma

Giornalista sportivo appassionato di calcio.

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