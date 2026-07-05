ULTIM'ORA
Amichevoli Roma, ufficiale la data del match contro il Newport County Richard, presidente del Marsiglia: “Mi rifiuto di vendere i nostri migliori giocatori a un prezzo di saldo” Rinnovo Roma, Celik ancora giallorosso: accordo raggiunto tra club e giocatore Roma, spoiler maglia home 2026/27 – FOTO Campagna abbonamenti, la Roma lancia un indizio social sull’apertura Calciomercato, i Friedkin pronti a scendere in campo per Greenwood Paredes: “Dybala? Per me sarebbe un piacere averlo al Boca, ma gli auguro il meglio” Dybala ha rifiutato una squadra italiana: il retroscena Calciomercato Roma, si seguono Tresoldi e Pinamonti Dybala-Roma, avanti insieme: rinnovo a un passo
NEWS

Roma, spoiler maglia home 2026/27 – FOTO

Matias Ndiaye
Pubblicato 2 ore fa il 05/07/2026 · ⏱ 1 min di lettura
Roma, spoiler maglia home 2026/27 – FOTO

La nuova maglia 2026/27 della Roma è sempre più vicina ad essere presentata e già in alcune parti del mondo è addirittura in vendita.

Oltre all’attesa per il lancio della nuova campagna abbonamenti, i tifosi giallorossi attendono con ansia la presentazione del first kit che vestirà i calciatori nella stagione del centenario. A questo proposito, fuori dall’Italia stanno girando alcune foto e video di quella che dovrebbe essere la prossima divisa.

Roma: “Con tutte le nostre forze”

Con il ritorno del vecchio stemma e le tre iconiche strisce Adidas, la maglia presenterà anche un particolare sul colletto: sopra ad ASR ci sarà scritto: “Con tutte le nostre forze”.

Secondo quanto riportato da Il Romanista, il 22 luglio uscirà il primo kit per la stagione 2026/2027. 

Immagine

#adidas #asr #asroma #Roma

Giornalista sportivo appassionato di calcio.

29 articoli

ARTICOLI CORRELATI