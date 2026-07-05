La nuova maglia 2026/27 della Roma è sempre più vicina ad essere presentata e già in alcune parti del mondo è addirittura in vendita.

Oltre all’attesa per il lancio della nuova campagna abbonamenti, i tifosi giallorossi attendono con ansia la presentazione del first kit che vestirà i calciatori nella stagione del centenario. A questo proposito, fuori dall’Italia stanno girando alcune foto e video di quella che dovrebbe essere la prossima divisa.

Roma: “Con tutte le nostre forze”

Con il ritorno del vecchio stemma e le tre iconiche strisce, la maglia presenterà anche un particolare sul colletto: sopra adci sarà scritto:

Secondo quanto riportato da Il Romanista, il 22 luglio uscirà il primo kit per la stagione 2026/2027.