Paredes: “Dybala? Per me sarebbe un piacere averlo al Boca, ma gli auguro il meglio”

Paredes parla ancora del possibile passaggio al Boca Juniors del suo amico Dybala. Le parole del mediano argentino ai microfoni di DAZN.
Leandro Paredes è tornato a parlare del suo amico e ex compagno di squadra Paulo Dybala. Il centrocampista ha provato a lungo a convincere la Joya a seguirlo al Boca Juniors, sua attuale squadra. Sembra, però, che il numero 21 abbia già preso una decisione definitiva e sia quella di restare alla Roma.
Paredes a DAZN: “Paulo prenderà le sue decisioni”Ai microfoni di Davide Bernardi di DAZN dopo la vittoria con la sua Argentina contro Capo Verde, il classe 94 si è espresso così: “Per me sarebbe un piacere avere lui con me al Boca, poi sicuramente dovrà prendere lui la sua decisione. Sicuramente avrà tante cose sulla testa e sarà un piacere se viene con me, se no gli auguro sempre il meglio perché è una persona grandissima“.