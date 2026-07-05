Paredes: “Dybala? Per me sarebbe un piacere averlo al Boca, ma gli auguro il meglio”

Paredes parla ancora del possibile passaggio al Boca Juniors del suo amico Dybala. Le parole del mediano argentino ai microfoni di DAZN.

Leandro Paredes è tornato a parlare del suo amico e ex compagno di squadra Paulo Dybala. Il centrocampista ha provato a lungo a convincere la Joya a seguirlo al Boca Juniors, sua attuale squadra. Sembra, però, che il numero 21 abbia già preso una decisione definitiva e sia quella di restare alla Roma.

Paredes a DAZN: “Paulo prenderà le sue decisioni”