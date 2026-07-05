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Calciomercato, i Friedkin pronti a scendere in campo per Greenwood

Lorenza Suriano
Pubblicato 24 secondi fa il 05/07/2026 · ⏱ 1 min di lettura
Calciomercato, i Friedkin pronti a scendere in campo per Greenwood

A Trigoria si continua a lavorare sul dossier Mason Greenwood. Secondo Alfredo Pedullà, i Friedkin sono pronti a dare l’ok per accelerare.

Come riporta Alfredo Pedullà, nei prossimi giorni i Friedkin sono pronti a scendere in campo in prima persona per Mason Greenwood. L’obiettivo è accelerare le operazioni per accontentare le richieste di Gian Piero Gasperini, che desidera consegnare all’inglese la sua trequarti e vorrebbe averlo già per l’inizio del ritiro a Trigoria.

Moretto: “La pista Greenwood non è calda”

Sul canale Youtube di Fabrizio Romano il giornalista Matteo Moretto è invece più cauto. L’Atletico Madrid risulta interessato al giocatore del Marsiglia, ma non ha ancora avanzato un’offerta ufficiale poiché prima ha bisogno di cedere uno tra Sorloth e Julian Alvarez. Situazione simile per la Roma, con i costi elevati dell’operazione che nella società giallorossa destano più di qualche preoccupazione. Ad oggi un accordo non è vicino.

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Giornalista sportivo appassionato di calcio.

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