Calciomercato, i Friedkin pronti a scendere in campo per Greenwood

A Trigoria si continua a lavorare sul dossier Mason Greenwood. Secondo Alfredo Pedullà, i Friedkin sono pronti a dare l’ok per accelerare.

Come riporta Alfredo Pedullà, nei prossimi giorni i Friedkin sono pronti a scendere in campo in prima persona per Mason Greenwood. L’obiettivo è accelerare le operazioni per accontentare le richieste di Gian Piero Gasperini, che desidera consegnare all’inglese la sua trequarti e vorrebbe averlo già per l’inizio del ritiro a Trigoria.

Moretto: “La pista Greenwood non è calda”