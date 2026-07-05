Calciomercato, i Friedkin pronti a scendere in campo per Greenwood

A Trigoria si continua a lavorare sul dossier Mason Greenwood. Secondo Alfredo Pedullà, i Friedkin sono pronti a dare l’ok per accelerare.
Come riporta Alfredo Pedullà, nei prossimi giorni i Friedkin sono pronti a scendere in campo in prima persona per Mason Greenwood. L’obiettivo è accelerare le operazioni per accontentare le richieste di Gian Piero Gasperini, che desidera consegnare all’inglese la sua trequarti e vorrebbe averlo già per l’inizio del ritiro a Trigoria.
Moretto: “La pista Greenwood non è calda”
Sul canale Youtube di Fabrizio Romano
il giornalista Matteo Moretto
è invece più cauto. L’Atletico Madrid
risulta interessato al giocatore del Marsiglia
, ma non ha ancora avanzato un’offerta ufficiale poiché prima ha bisogno di cedere uno tra Sorloth
e Julian Alvarez
. Situazione simile per la Roma
, con i costi elevati dell’operazione che nella società giallorossa destano più di qualche preoccupazione. Ad oggi un accordo non è vicino.