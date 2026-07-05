La Roma continua a sognare il colpaccio Mason Greenwood, ma l’operazione, nonostante la volontà del calciatore di sposare il progetto di Gasperini, non è facile.

L’operazione per portare l’ex Man United nella Capitale, resta molto onerosa e la trattativa non sembra essere ancora entrata in una fase calda. Il presidente del Marsiglia, Stephan Richard, ha chiarito al quotidiano La Provence, quale sia la volontà del club a riguardo, che nonostante la necessità di vendere alcuni pezzi pregiati della rosa, non ha intenzione di fare sconti.

Richard: “Dobbiamo separarci da alcuni giocatori per ristabilire l’equilibrio finanziario”

“Dobbiamo separarci da alcuni giocatori per ristabilire l’equilibrio finanziario e ridurre drasticamente il monte ingaggi. Non possiamo mantenere una rosa con stipendi totali superiori ai 100 milioni all’anno. Tuttavia mi rifiuto di vendere i nostri migliori giocatori a un prezzo di saldo. Detto questo, la situazione attuale ci obbliga a un profondamento della rosa”.