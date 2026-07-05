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Cobolli porta la Roma anche a Wimbledon: passeggiata con la sciarpa giallorossa – VIDEO

Matias Ndiaye
Pubblicato 2 ore fa il 05/07/2026 · ⏱ 1 min di lettura
Cobolli porta la Roma anche a Wimbledon: passeggiata con la sciarpa giallorossa – VIDEO

Flavio Cobolli, ha un amore profondo per la Roma e sfrutta ogni occasione per dimostrarlo al pubblico.

Il tennista, romano e romanista, che nella giornata di ieri ha sconfitto in cinque set Khachanov staccando il pass per gli ottavi di finale di Wimbledon in cui affronterà l’australiano De Minaur, non smette di pensare alla Roma.

Anche la Roma presente a Wimbledon grazie a Cobolli

Cobolli, anche all’interno del villaggio del torneo londinese manifesta tutto il suo amore per il club che tifa sin da piccolo. In un video, infatti, si vede il tennista classe 2002 passeggiare per il villaggio di Wimbledon con una sciarpa della Roma al collo, segno di grande attaccamento ai colori giallorossi.

Il video in questione: 

@outside_the_ball

Flavio Cobolli walks around the Wimbledon grounds and stopped for a quick selfie with a fan! #tennis #cobolli

♬ original sound – Outside the Ball

#asr #asroma #Roma #wimbledon

Giornalista sportivo appassionato di calcio.

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