Roma-Fiorentina, la Curva Nord attacca la proprietà: “Friedkin out”

Protesta dei tifosi durante Roma-Fiorentina: duro striscione della Curva Nord contro i Friedkin e la gestione degli ultimi anni.

Nonostante la prestazione convincente della Roma contro la Fiorentina, 3-0 al termine del primo tempo, dagli spalti si è accesa la contestazione nei confronti della proprietà. La Curva Nord ha infatti esposto uno striscione dal messaggio durissimo contro la famiglia Friedkin: “È ora che vi si dica: siete la peggiore proprietà della nostra vita. Friedkin out”.

Alla base della protesta c’è il malcontento maturato negli ultimi anni, legato a una presenza giudicata troppo distante dalla realtà romanista e alla gestione di diverse dinamiche interne al club. Tra i temi più discussi dai tifosi c’è anche la recente vicenda che ha coinvolto celebrato invece calorosamente dal settore opposto , e. All’è presente anche, fratello minore del vicepresidente

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