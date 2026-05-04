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Roma-Fiorentina, la Curva Nord attacca la proprietà: “Friedkin out”

Redazione
Pubblicato 59 minuti fa il 04/05/2026 · ⏱ 1 min di lettura
Roma-Fiorentina, la Curva Nord attacca la proprietà: “Friedkin out”

Protesta dei tifosi durante Roma-Fiorentina: duro striscione della Curva Nord contro i Friedkin e la gestione degli ultimi anni.

Nonostante la prestazione convincente della Roma contro la Fiorentina, 3-0 al termine del primo tempo, dagli spalti si è accesa la contestazione nei confronti della proprietà. La Curva Nord ha infatti esposto uno striscione dal messaggio durissimo contro la famiglia Friedkin: “È ora che vi si dica: siete la peggiore proprietà della nostra vita. Friedkin out”.

Alla base della protesta c’è il malcontento maturato negli ultimi anni, legato a una presenza giudicata troppo distante dalla realtà romanista e alla gestione di diverse dinamiche interne al club. Tra i temi più discussi dai tifosi c’è anche la recente vicenda che ha coinvolto Claudio Ranieri, celebrato invece calorosamente dal settore opposto, e Gian Piero Gasperini. All’Olimpico è presente anche Corbin Friedkin, fratello minore del vicepresidente Ryan.

AS ROMA

#asr #asroma #Friedkin

Giornalista sportivo appassionato di calcio.

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